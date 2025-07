Calciomercato Juve quale futuro per Vlahovic e Weah? Il giornalista offre una panoramica che allontana i due bianconeri dalla Vecchia Signora | l’annuncio

Calciomercato Juve, quale futuro per Vlahovic e Weah? Il giornalista offre una panoramica che allontana i due bianconeri dalla Vecchia Signora. Il calciomercato Juve è molto attivo soprattutto per le cessioni. Come riportato da Giovanni Albanese, Dusan Vlahovic e Timothy Weah sono altri due possibili epurati da parte della dirigenza bianconera. Oltre alle parole spese Douglas Luiz, il cui futuro sembra orientato verso la Premier League, il giornalista fa luce sul futuro dei due calciatori sopracitati nell'editoriale scritto per Sportitalia. CALCIOMERCATO JUVE – «Vlahovic, per esempio, è nelle condizioni di puntare i piedi e rimanere fino alla fine del contratto: a meno che la Juve non gli prospetti una via d'uscita davvero conveniente».

