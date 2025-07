Calciomercato Juve | il Verona corre ai ripari per Montipò non vuole farsi trovare impreparato! Ecco la mossa per il portiere accostato ai bianconeri

Calciomercato Juve: il Verona accelera per Montipò, non vuole farsi trovare impreparato! Mossa programmata per il portiere accostato ai bianconeri. Il Verona prova a giocare d’anticipo e a blindare il suo numero uno. Di fronte alle sirene di mercato, in particolare quelle provenienti da Torino, la dirigenza scaligera ha accelerato i contatti per il rinnovo del contratto di Lorenzo Montipò. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, le trattative proseguono e nei prossimi giorni è previsto un incontro per provare a raggiungere l’accordo definitivo. I dettagli della proposta: contratto fino al 2028 e aumento d’ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

