Calciomercato Inter, le ultime sull’impatto dei nuovi acquisti nerazzurri dopo i primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile. I dettagli. Tra i volti nuovi dell’ Inter al recente Mondiale per Club, uno dei più osservati con curiosità è stato senza dubbio Petar Sucic. Arrivato in silenzio dalla Dinamo Zagabria, il centrocampista croato ha già iniziato a far parlare di sé per il modo con cui ha affrontato il primo grande palcoscenico internazionale con la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue prestazioni negli Stati Uniti sono state una piacevole sorpresa: il classe 2004 non si è mai nascosto, anzi ha sempre cercato il pallone con decisione e intelligenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, un nuovo acquisto ha già convinto tutti: Chivu sorpreso, ecco l'idea