Calciomercato Inter U23 sfuma Gabbiani! Il bomber della Cremonese va in Serie C ma firma per un altro club!

Calciomercato Inter U23, fuma l’obiettivo Giacomo Gabbiani: il bomber della Cremonese va alla Giana Erminio. Si chiude definitivamente la pista Giacomo Gabbiani per il calciomercato Inter U23. Il giovane attaccante della Cremonese, classe 2005 e protagonista assoluto dell’ultima stagione di Primavera 1 con 28 gol segnati, non vestirĂ la maglia nerazzurra nella prossima stagione di Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il capocannoniere del campionato giovanile ha definito il proprio futuro, che sarĂ sì in Serie C, ma con un’altra maglia: quella della Giana Erminio, societĂ lombarda con sede a Gorgonzola. 🔗 Leggi su Internews24.com

