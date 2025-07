Calciomercato Inter si complica la cessione | sembrava fatta ma…

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse dei nerazzurri in uscita durante la sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. Il calciomercato dell’ Inter sta entrando in una fase delicata. Da una parte c’è l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto offensivo, Ademola Lookman, su cui la dirigenza nerazzurra sta intensificando i contatti con l’ Atalanta. Dall’altra, però, ci sono anche delle situazioni in uscita da risolvere, e tra queste la più complicata è senza dubbio quella che riguarda Kristjan Asllani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista albanese classe 2002 è finito ufficialmente sulla lista dei partenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

