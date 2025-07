Calciomercato Inter salta un’altra cessione | il calciatore si oppone ora il nuovo piano

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse dei nerazzurri in uscita durante la sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. Dopo settimane di incertezze e voci sul suo futuro, Yann Bisseck ha fatto chiarezza con i fatti. Il difensore tedesco, classe 2000, arrivato all' Inter due stagioni fa dall'Aarhus, ha scelto di restare in nerazzurro nonostante le tante richieste ricevute. A rassicurare l'ambiente e i tifosi interisti è lo stesso comportamento del calciatore, che ha rifiutato più di un'offerta proveniente dalla Premier League. A raccontare i dettagli è Matteo Moretto, che ha svelato come Bisseck abbia mostrato una volontà precisa: restare a Milano, crescere con la maglia dell'Inter e proseguire il suo percorso sotto la guida di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, salta l’accordo: dietro c’è un altro trasferimento - L'Inter sta provando a portare avanti diverse trattative in entrata e in uscita, ma proprio riguardo un nuovo acquisto che sembra possa essersi complicato tutto ... calciomercatoweb.it scrive

Inter, ecco perché è saltato il trasferimento di Calhanoglu in Turchia - Il mese vissuto da Hakan Calhanoglu non è sicuramente stato dei più semplici da quando veste la maglia dell'Inter. Da calciomercato.com