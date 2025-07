Calciomercato Inter il Vicenza cambia strategia dopo l’inserimento dei nerazzurri su Stuckler | ora si punta a Alexis Ferrante

Calciomercato Inter, il Vicenza si defila da Stuckler dopo la concorrenza dei nerazzurri: il nuovo obiettivo è Alexis Ferrante. Il Vicenza vuole regalare a Fabio Gallo un attaccante in grado di fare la differenza per il prossimo campionato di Serie C. Dopo settimane di valutazioni e contatti, la dirigenza biancorossa sembra pronta a virare con decisione verso un nuovo profilo, anche a causa dei recenti sviluppi di mercato. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, il club veneto ha deciso di cautelarsi dopo l’inserimento deciso dell’ Inter e del ds Ausilio su Stuckler della Cremonese, uno degli obiettivi principali della campagna acquisti estiva del Vicenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

