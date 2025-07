Calciomercato ai raggi X | il colpo che manca squadra per squadra

Ventotto giorni alla prima di campionato (23 agosto), 37 alla chiusura del mercato. Sono pochi per preparare una squadra, sono tanti per chiudere gli ultimi affari. Infatti si aspettano i saldi d’agosto. Anche perchĂ© le grandi stavolta si sono mosse prima. Ma c’è qualche eccezione? E cosa stanno cercando - o dovrebbero cercare - per completarsi? NAPOLI Che dire, è giĂ arrivato quasi tutto. Un mercato addirittura esagerato perchĂ© spendere oltre 20 milioni per il vice-Meret (Milinkovic-Savic) e 40 per l’attaccante di riserva (Lucca) non è certo una consuetudine. Ci si sta accorgendo che 18 milioni per il vice-Di Lorenzo (Juanlu Sanchez del Siviglia) sono troppi e sarebbe il caso di dare fiducia a Zanoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

