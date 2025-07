Calcio serie C il Perugia in amichevole contro la Pontevecchio

Dopo due anni lo Stadio Comunale ‚ÄúDegli Ornari‚ÄĚ riapre le porte al Perugia. E' stata fissata per il 5 agosto l'amichevole contro la Pontevecchio (formazione chal termine della scorsa stagione ha compiuto il salto in Eccellenza), che rappresenter√† il primo impegno di un certo livello dopo il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

