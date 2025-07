Calcio Napoli | 2-1 col Catanzaro in amichevole

Seconda amichevole stagionale per il Calcio Napoli. Fermi ai box Mc tominay, Anguissa, Gilmour, il centrocampo scelto da Conte nel primo tempo è composto da Lobotka e De Bruyne con Raspadori che agisce prevalentemente dietro la punta per un modulo che assomiglia piĂą ad un 4 2 3 1 che al solito 4 3 3.

Termina con una vittoria per 2-1 la seconda amichevole del Napoli nel ritiro di Dimaro contro il Catanzaro di Alberto Aquilani. ? A decidere il match ci pensano Raspadori, su assist rasoterra di Neres, e Lorenzo Lucca su calcio di rigore. Iemmello accorcia Vai su Facebook

Il Napoli batte 2-1 il Catanzaro nella seconda e ultima amichevole nel ritiro di Dimaro, che chiude anche la prima parte del precampionato degli azzurri A segno Raspadori e poi Lucca su calcio di rigore nel primo tempo, con un Napoli con piĂą qualitĂ nella p Vai su X

