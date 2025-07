Calcio muore figlio di Verreth | Bari chiude in anticipo ritiro

Un dramma in casa Verreth, la morte del figlio di 14 mesi Elliot Charles, e il Bari chiude in anticipo del ritiro. Il club biancorosso ha comunicato lo stop alle sessioni di allenamento in corso a Roccaraso con due giorni di anticipo sul previsto, dopo aver appreso della morte del figlio del proprio calciatore Matthias Verreth, centrocampista belga di 27 anni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Calcio, muore figlio di Verreth: Bari chiude in anticipo ritiro

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato - Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale, il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente.

