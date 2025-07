Calcio La Pianese guarda già alla Coppa Italia Sabato 16 agosto trasferta a Giugliano

La Pianese muoverĂ il primo passo ufficiale della sua nuova stagione sportiva, sabato 16 agosto, alle 18, per il debutto della Coppa Italia. La squadra di Birindelli affronterĂ , in trasferta, il Giugliano, squadra della provincia di Napoli, allo stadio Alberto De Cristofaro. La Lega Pro ha infatti reso nota ieri gli accoppiamenti del primo e del secondo turno eliminatorio della manifestazione. Le zebrette sono state inserite nel Gruppo 3: Arezzo-Bra (alle 18), Benevento-Guidonia Montecelio (alle 21), Torres-Livorno (alle 21), Campobasso-Casertana (alle 21), le altre gare. Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica a eliminazione diretta.

