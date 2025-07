Calcio il Forlì brilla il Cesena meno | il Memorial Sirotti finisce in parità

Termina 1 a 1 l'ottavo Memorial Silver Sirotti tra Forlì e Cesena allo stadio “Tullo Morgagni”. Le due formazioni si dividono la posta in palio dopo un match combattuto e che ha visto andare in rete i bomber di entrambe le formazioni vale a dire Shpendi per il Cesena e Petrelli per il Forlì. 🔗 Leggi su Today.it

Redditi in Romagna, Forlì-Cesena guida la ripresa: +6% in un anno. Ma un contribuente su tre sotto i 15mila euro - Il report 2025 su dati del Mef analizzati dall’osservatorio Cisl Romagna, fotografa la situazione economica della Romagna: "crescita generalizzata, ma persistono gap territoriali e bassi salari nei servizi", sintetizza il sindacato cislino.

Redditi in Romagna, Forlì-Cesena guida la ripresa: +6% in un anno. Ma un contribuente su tre sotto i 15mila euro - Il report 2025 su dati del Mef analizzati dall’osservatorio Cisl Romagna, fotografa la situazione economica della Romagna: "crescita generalizzata, ma persistono gap territoriali e bassi salari nei servizi", sintetizza il sindacato cislino.

Mense scolastiche, l'Emilia-Romagna è la regione più cara e a Forlì si paga più che a Cesena - 108 euro al mese: è quanto una famiglia in Emilia Romagna ha speso in media nell’anno scolastico in corso per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell’infanzia che per quella primaria, come riporta l'ottava indagine di Cittadinanzattiva sulle mense scolastiche.

