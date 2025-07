Calcio femminile l’Inghilterra dopo aver battuto l’Italia in semifinale si aggiudica l’Europeo contro la Spagna

Calcio femminile, l’Inghilterra è ancora regina d’Europa: battuta la Spagna ai rigori, Euro 2025 è delle Lionesses. Oggi non si parla solo d ‘Inter in quanto, l’ Inghilterra Women si conferma sul tetto del calcio femminile europeo. Le Lionesses hanno conquistato il loro secondo titolo continentale consecutivo, superando la Spagna nella finalissima di Euro 2025 disputata allo stadio St. Jakob-Park di Basilea. Dopo una partita intensa e spettacolare, terminata 1-1 nei tempi regolamentari, le inglesi hanno prevalso ai calci di rigore con il punteggio di 4-2, confermando la loro supremazia nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calcio femminile, l’Inghilterra, dopo aver battuto l’Italia in semifinale, si aggiudica l’Europeo contro la Spagna

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

