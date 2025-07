Calcio femminile Inghilterra ancora sul tetto d’Europa | la lotteria dei rigori tradisce la Spagna

La capacità di rimanere sempre attaccate al match. Una vittoria da Leonesse quella delle ragazze inglesi nell’ atto conclusivo degli Europei 2025 di calcio femminile. Al St. Jakob-Park di Basilea (Svizzera), l’Inghilterra ha piegato la Spagna nella finale della rassegna continentale, prendendosi la rivincita dopo quanto accaduto nella sfida decisiva dei Mondiali 2023 e soprattutto confermando il titolo del 2022. Un match che si è deciso nella lotteria dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. Fin dalle prime battute era ben chiaro lo spartito del confronto: da un lato il possesso di palla insistito e la ricerca del gol con la costruzione dell’iberiche; dall’altra una capacità di verticalizzare il gioco più rapidamente possibile dell’Inghilterra per sorprendere la retroguardia avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Inghilterra ancora sul tetto d’Europa: la lotteria dei rigori tradisce la Spagna

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - inghilterra - lotteria

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

L'Italia sfiora l'impresa all'Europeo femminile: le Azzurre di Soncin sconfitte in semifinale due a uno dall'Inghilterra campione in carica dopo un rigore al 119° del 2°tempo supplementare L'articolo integrale è su La Stampa #calcio #azzurre #nazionale #WEUR Vai su Facebook

Calcio femminile, Inghilterra ancora sul tetto d’Europa: la lotteria dei rigori tradisce la Spagna; Europei di calcio femminile: Inghilterra-Spagna, orario, probabili formazioni e dove vederla; Inghilterra-Spagna (Europeo Femminile): probabili formazioni, orario e dove vederla in TV.

L'Inghilterra trionfa all'Europeo Femminile: battuta la Spagna ai rigori - L' Inghilterra , che in semifinale aveva eliminato l'Italia, vince l 'Europeo Femminile battendo in finale la Spagna ai rigori. Scrive corrieredellosport.it

L’Inghilterra ha vinto gli Europei femminili di calcio - L’Inghilterra ha battuto la Spagna ai tiri di rigore nella finale degli Europei femminili di calcio, vincendoli per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2022. Come scrive ilpost.it