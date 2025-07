Calcio femminile Brescia non dimentica e rilancia | Serve supporto anche alle donne

Brescia – Lo ha detto con le lacrime agli occhi la capitana delle Azzurre, la bresciana Cristiana Girelli, davanti al presidente Sergio Mattarella: "Ora non dimenticateci". La risposta arriva a stretto giro dalla Commissione Pari OpportunitĂ del Comune, che non solo non dimentica il calcio (e in generale lo sport) femminile, ma rilancia sull'importanza di supportare la pratica sportiva per bambine, adolescenti, donne, tutto l'anno. "Esprimiamo la nostra solidarietĂ alle donne sportive – spiega Lucilla Rizzini, membro della Cpo –. Il nostro impegno è di favorire politiche sportive inclusive. L'8 marzo, ad esempio, avevamo dedicato un'iniziativa proprio per favorire la scoperta e l'accesso delle bambine a sport considerati maschili".

