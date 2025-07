Calcio a 7 Emozioni e spettacolo al Parrocchiale Locanda Fermento e Hotel La Pineta in finale

Locanda Il Fermento 5 Bar Madonna 3 LOCANDA IL FERMENTO: Santini, Bouhrame. Bernieri, Riccardo, Bernieri Alessandro, Passeri, Parmigianni, Martini, Scaldarella, Wagner, Savani. BAR MADONNA: Riccò, Cacchioli, Iorfida, Gabrielli, Ortelli, Mandaliti Vincenzo, Mandaliti Matteo, Branca, Ciuffani, Marchionna, Vicari, Trevisan. Arbitro: Cavallini. Marcatori: Wagner (2), Scaldarella, Savani (2), Vicari (2), Trevisan. Park Hotel La Pineta 5 Flash CafĂ© 2 (3-3 d.t.r.) PARK HOTEL LA PINETA: Cibei, Di Santo, Bondi, Pangi, Pinzuti, Canese, Pilati, Ruffini, Giannotti, Manassero, Berti, Monelli, Santoni, Angellotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 7 Emozioni e spettacolo al Parrocchiale. Locanda Fermento e Hotel La Pineta in finale

Calcio a 7 Grappoli di reti al “Parrocchiale”. Locanda Fermento e Bar Madonna a tutta birra - Marconi Casa 4 Locanda Fermento 5 MARCONI CASA: Pecorelli, Fofana, Diouf, Cham, Cisse, Fofana, Ndiagn, Keità , Oboney, Djomkam, Towiany, Luccini, Camara.

