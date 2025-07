Cagliari incendio vicino alla spiaggia a Punta Molentis a Villasimius con bagnanti in fuga!

Incendio – Mobilitata anche la Capitaneria di porto per una possibile operazione di soccorso dal mare per i bagnanti che stanno tentando la fuga. Drammatico anche il report dei vigili del fuoco. 200 salvati via mare, nessun ferito. Incendio – Un’altra giornata di incendi in Sardegna. Come riporta TGCom24, la situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius  (Cagliari), con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia. Mobilitata anche la Capitaneria di porto per una possibile operazione di soccorso dal mare per i bagnanti che stanno tentando la fuga. Anche se l’intervento potrebbe essere reso difficile dal forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cagliari, incendio vicino alla spiaggia a Punta Molentis, a Villasimius con bagnanti in fuga!

In questa notizia si parla di: incendio - cagliari - spiaggia - punta

Incendio vicino all’aeroporto di Olbia: voli in arrivo dirottati su Cagliari, Alghero, Pisa e Roma - Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia.

Incendio minaccia l'aeroporto di Alghero, scalo chiuso e voli dirottati su Cagliari - Un vasto incendio sul monte Zirra ha causato la chiusura del vicino aeroporto di Alghero e la deviazioni dei voli in arrivo su Cagliari

Incendio vicino all’aeroporto di Olbia, voli dirottati su Cagliari e Roma - Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone

#Cagliari, #vigilidelfuoco in azione a Villasimius per un #incendio di vegetazione che minaccia la spiaggia di Punta Molentis: squadre, elicottero e 2 #Canadair lavorano dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale. Int Vai su X

Incendi: un’altra giornata difficile in #Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a #Villasimius, con le fiamme arrivate a ridosso della spiaggia, bloccando quasi del tutto le vie di fuga per i bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di Porto di Cagliari Vai su Facebook

Sardegna, fiamme a ridosso spiaggia Villasimius: bagnanti in fuga; Fiamme a Villasimius e bagnanti in fuga dalle spiagge, Punta Molentis distrutta, evacuazioni anche via mare; Incendio a Punta Molentis a Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: bagnanti in fuga, evacuazioni via mare.

Incendio a Villasimius, i bagnanti fuggono dalle spiagge - Altra giornata d'incendi in Sardegna, dove un vasto rogo ha colpito nel pomeriggio anche la spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius. Si legge su msn.com

Incendio Punta Molentis, bagnanti intrappolati: fiamme bloccano le vie di fuga, auto bruciate - La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente ... Secondo msn.com