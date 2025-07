Cagliari e Udinese due club di Serie A al centro dell’interesse statunitense

Il Cagliari Calcio ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte della societĂ statunitense EKN Development Group. Il gruppo, con sede a Newport Beach, California, e un ufficio operativo anche a Bergamo, ha comunicato la propria intenzione di acquisire il club rossoblĂą tramite una mail inviata al presidente Tommaso Giulini e ad alcune testate giornalistiche. Nella comunicazione firmata dal CEO Ebbie Khan Nakhjavani, la EKN ha espresso una “manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione del Cagliari Calcio, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cagliari e Udinese, due club di Serie A al centro dell’interesse statunitense

Manifestazione d’interesse per l’acquisto del Cagliari di EKN Development Group: ha una sede a Bergamo - La prossima proprietà del Cagliari Calcio potrebbe avere un che di… bergamasco. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini ha infatti ricevuto una “manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione della società ” da parte di EKN Development Group, che ha sede a Newport Beach, in California, ma opera anche in Europa tramite un ufficio che si trova a Bergamo.

Dal settore immobiliare al Grand Hotel di San Pellegrino: EKN Development Group, la società USA che vuole il #Cagliari

