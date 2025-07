Cade in moto a Bovolone | ferito trasportato in codice rosso all' ospedale

È stato portato in ospedale in gravi condizioni un uomo di 50 anni rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 26 luglio, intorno alle ore 23, in via Camillo Benso di Cavour a Bovolone. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, l’uomo avrebbe perso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: bovolone - ospedale - cade - moto

