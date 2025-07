Caccia all’amianto con l’esame termografico.

"Gli ultimi 12 prelievi, eseguiti a giugno sul capannone Nervi, hanno confermato che l’amianto è presente solo sulla guaina e non nel resto della struttura. Ora impegneremo oltre 9mila euro per effettuare un esame termografico, in modo da individuare tutti i pezzi di guaina presenti sul tetto che saranno poi rimossi, come intervento di bonifica". Così l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti risponde all’opposizione, che ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione sulla situazione del capannone Nervi. I tre gruppi di minoranza Centrodestra Unito, Porto Recanati 21-26 e Civici per Porto Recanati hanno protocollato l’atto per sapere dalla giunta Michelini come e quando sarĂ effettuata la bonifica su quel manufatto, visto che i nuovi campionamenti svolti in estate hanno ancora attestato la presenza di amianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

