Incendi in serie, dal pomeriggio alla sera di giovedì lungo le ciclabili: si cerca un uomo abituato a muoversi in bici, probabilmente un piromane. Le indagini sono in mano al nucleo carabinieri forestali di Jesi San Marcello, in collaborazione con quelli di Arcevia e Senigallia, e coordinate da Simone Cecchini, comandante del gruppo carabinieri Forestale di Ancona. Comandante Cecchini, state cercando un piromane? "Stiamo facendo le indagini da oltre 48 ore con presidi notturni e sopralluoghi, individuando precisamente i luoghi di accensione. Sicuramente si tratta di una o più persone che volontariamente hanno appiccato più focolai di incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia al piromane in bicicletta