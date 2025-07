C Art ha fatto centro La città invasa da artisti da tutto il mondo in dialogo fra loro

Carrara non si veste solo di marmo e in occasione della II edizione del festival CArt ha aperto un sipario tutto da scoprire con un ventaglio di artisti internazionali. L’inaugurazione con la sindaca Serena Arrighi ha dato vita con successo a dinamiche creative nei quartieri di Cafaggio, Baluardo e Grazzano, con un pubblico variegato che ha riempito il centro. Una bella vetrina che ha promosso contenuti di arte, moda, teatro, musica, cinema. La Carrareccia, una cena sotto le stelle con specialitĂ del territorio ha coinvolto centinaia di persone. Dalla scalinata Baluardo con ’Ciak si gira’ la sfilata a cura dell’istituto Einaudi indirizzo moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C/Art ha fatto centro. La cittĂ invasa da artisti da tutto il mondo in dialogo fra loro

In questa notizia si parla di: centro - artisti - tutto - fatto

Mentre il glamour avvolge la Croisette, una lettera coraggiosa firmata da centinaia di artisti di fama mondiale, porta al centro del dibattito la tragedia palestinese e la brutale uccisione della fotoreporter Fatma Hassouna, protagonista di un film in concorso - O ltre al glamour scintillante, sulla Croisette, in questi giorni epicentro del cinema mondiale con l’apertura del 78esimo Festival di Cannes, c’è di più: un’onda di sdegno e di dolore per la strage di civili a Gaza.

Scontro tra artisti irpini dopo il Concerto del Primo Maggio: BigMama e Highsnob al centro di una bufera mediatica - All’indomani del Concerto del Primo Maggio, svoltosi come da tradizione a Roma, si è sollevato un fitto vortice di polemiche che ha assunto contorni personali e fortemente divisivi.

Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti - Ferrara, 11 luglio 2025 – Oltre 90 gruppi, 259 artisti, di questi 121 sono under 35. Le nazionalità da cui provengono sono 19.

Torna a Savigliano Presso il Centro Ippico Equi Maresco La XVI Edizione de IL RUGGITO delle Pulci L’unico festival esistente in Italia di circo fatto dalle nuove generazioni. 130 artisti provenienti da realtà nazionali e internazionali Circo Galleggiante Circo all'i Vai su Facebook

C/Art ha fatto centro. La città invasa da artisti da tutto il mondo in dialogo fra loro; Quando un bambino sorride, l’arte ha già vinto; VIDEO | Notte Bianca e Festival degli artisti di strada, tutto in una sera, l’appello ai commercianti: “I negozi restino aperti”.