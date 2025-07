Buon onomastico Liliana oggi 27 luglio | immagini di auguri da inviare via social

Il nome Liliana viene associato a Santa Liliosa in quanto non sono state canonizzate sante con questo nome di battesimo. Di conseguenza l’onomastico si festeggia il 27 luglio, giorno in cui viene commemorato Santa Liliosa che fu martirizzata dagli arabi con il marito, San Felice. Per alcuni anni praticò in segreto il cristianesimo con il consorte prima di essere scoperta dai musulmani. Quando vennero scoperti furono imprigionati e uccisi nell’852 sotto il califfo Abd-el-Rahman II. Significato del nome. Liliana è un nome femminile che ha origine latina e che significa “giglio”. È un adattamento del nome inglese Lilian, che è un ipocoristico di Elizabeth, la forma inglese di Elisabetta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Liliana oggi 27 luglio: immagini di auguri da inviare via social

