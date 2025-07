Bugetti ex sindaca di Prato | Qualcuno condanna senza processi

Prato, 27 luglio 2025 – Il 20 giugno firmò le dimissioni da sindaca di Prato dopo giorni tremendi con mille pensieri in testa. Il 13 giugno Ilaria Bugetti aveva ricevuto l’avviso di garanzia per l’inchiesta della Dda di Firenze: accusa di corruzione (insieme all’imprenditore Riccardo Matteini Bresci ). “Sono stati 30 giorni di grande sofferenza, per me e la mia famiglia e per la cittĂ , ma abbiamo iniziato e stiamo proseguendo un lavoro in sede penale e amministrativa per poter trasmettere quella che ritengo sia la veritĂ sul mio operato”. Un anno fa il trionfo a Prato: vittoria schiacciante con il campo largo, la prima donna a capo della cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bugetti, ex sindaca di Prato: “Qualcuno condanna senza processi”

Clima teso a Prato: Bugetti, poche parole: “Non mi sottrarrò a nessun riscontro” - Prato, 20 giugno 2025 – Il primo consiglio comunale dopo il terremoto giudiziario che ha travolto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti – indagata per corruzione con una richiesta di arresti domiciliari ancora in sospeso – si è trasformato in un terreno di scontro politico.

Prato, l’ex sindaca Bugetti e il contratto. E Matteini si dice “cambiato” dopo il caso giudiziario del 2024 - Prato, 28 giugno 2025 – Il dispositivo del gip Alessandro Moneti ha segnato una tappa importante nell’iter giudiziario dell’affaire Bugetti-Matteini Bresci, indagati per corruzione nell’inchiesta della Dda di Firenze: da una parte sono stati applicati gli arresti domiciliari all’imprenditore tessile per il quale era stato chiesto il carcere e dall’altra nessuna misura restrittiva è stata adottata per l’ex sindaca a seguito delle dimissioni.

Prato, inchiesta corruzione: ultima giunta dell’anno-Bugetti, poi il commissario prefettizio - Prato, 6 luglio 2025 – Oggi l’ultima giunta e poi, da venerdì, Prato sarà guidata dal commissario prefettizio.

Parla Ilaria Bugetti. “Buio su di me, non sulla città. Non ho tradito la mia Prato, mi difenderò fino all’ultimo” - “Ci sono tanti progetti messi in campo dalla mia giunta che il commissario porterà avanti con serietà”. Si legge su msn.com