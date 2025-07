Bufera sulla scuola Rodari | Persi 4 milioni del Pnrr

Scuola dell’Infanzia all’Altopiano, il gruppo d’opposizione Seveso Futura chiede le dimissioni della sindaca Borroni, che rilancia: "Dovrebbero dimettersi loro, che non hanno rispetto del consiglio comunale". L’ultimo scontro a distanza tra maggioranza e opposizione si è consumato dopo la seduta di consiglio in cui è stato votato l’assestamento di Bilancio, come da scadenza di legge. Secondo i consiglieri di Seveso Futura con questo atto diventa ufficiale l’aver perso il finanziamento del Pnrr per rifare la scuola d’infanzia. Secondo Giorgio Garofalo, questo è accaduto "per le evidenti responsabilitĂ politiche" che portano Seveso "a vedere sfumati oltre 4 milioni di euro a fronte di un nuovo impegno di spesa per finanziare l’opera che ne costerĂ altrettanti senza considerare gli interessi che si protrarranno per 27 anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bufera sulla scuola Rodari: "Persi 4 milioni del Pnrr"

Bufera sulla scuola Rodari: Persi 4 milioni del Pnrr; La materna Rodari va rifatta, trasloco per 150 bambini dell’Altopiano.

Seveso, addio ai 3,5 mln di euro per la scuola Rodari. Borroni: “Verrà fatta, con o senza fondi PNRR” - La sindaca Borroni assicura che l’opera si farà comunque entro il 2027 ... mbnews.it scrive

Seveso: ufficiale la rinuncia ai fondi Pnrr per l’asilo Rodari - Il comune di Seveso rinuncia al finanziamento pubblico da 3. Da msn.com