Bufera sulla dieta musulmana in arrivo nelle mense scolastiche di Bologna l’ira della Lega | Sottomissione culturale

Al ritorno sui banchi previsto per settembre, le mense scolastiche di Bologna avranno anche un’opzione alimentare Halal, pensata per rispondere alle esigenze religiose degli studenti di fede islamica. Lo ha annunciato Veronica Ceruti, direttrice del dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni, illustrando le modalità con cui le famiglie potranno richiedere il nuovo menù. Attraverso il portale «Riboscuola», autenticandosi con lo Spid, i genitori potranno selezione l’opzione «No carne, sì pesce, sì pollo halal». L’introduzione della dieta Halal si inserisce in un sistema già articolato di menù alternativi, che include da tempo proposte vegetariane, vegane e senza carne né pesce. 🔗 Leggi su Open.online

Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Tempo di lettura: 3 minuti Ottantacinque euro a mese: è quanto ha speso in media nell’anno scolastico in corso una famiglia campana per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell’infanzia sia per quella primaria.

Mense scolastiche: 85 euro il costo medio al mese. Più di un terzo delle scuole ha un locale mensa. I dati di Cittadinanzattiva - La VIII Indagine di Cittadinanzattiva sulle mense scolastiche ha rilevato che una famiglia con un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia ha sostenuto un costo mensile medio di 85 euro, valore analogo a quello della primaria, dove la spesa si è attestata su 86 euro.

Mense scolastiche, per le famiglie baresi la spesa media è di 72 euro al mese - Una spesa mensile di 72 euro per il servizio nelle scuole dell'infanzia che per quelle primarie. È questa la cifra media consumata da una famiglia barese per la mensa di un figlio, durante l'anno scolastico che volge al termine.

Bufera sulla dieta musulmana in arrivo nelle mense scolastiche di Bologna, l’ira della Lega: «Sottomissione culturale» - FdI annuncia un'interrogazione urgente L'articolo Bufera sulla dieta musulmana in arrivo nelle mense scolastiche di Bologna, l’ira dell ... Riporta msn.com

A Bologna il Comune introduce la dieta halal nelle scuole e scoppia la polemica - Pronta l'interrogazione parlamentare in Europa per chiedere un intervento della Commissione in nome dei principi di uguaglianza: "Lepore per fare l’amico degli islamici discrimina le altre confessioni ... Scrive msn.com