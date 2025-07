Bufera a Palermo hotel confiscato alla mafia gestito dal nipote di Giovanni Brusca

La struttura, sottratta alla criminalità organizzata nel 2020, è stata affidata ad una società riconducibile al nipote dell'ex boss. Un hotel situato in pieno centro a Palermo, precisamente in piazza Politeama, è stato affidato in gestione ad un'azienda riconducibile a G.C., nipote dell'ex boss mafioso Giovanni Brusca. La conferma dall'Agenzia per i Beni confiscati. Secondo quanto anticipato da Fanpage.it e successivamente confermato anche dall' Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la società affidataria non è sottoposta ad alcuna misura di prevenzione patrimoniale.

