Brucia ancora il Cilento | viglil del fuoco e Comunità Montana in azione a Casal Velino

Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono al lavoro da questo pomeriggio per spegnere un incendio che ha colpito la zona boschiva di Ardisani, frazione del comune di Casal Velino.Il rogo, favorito dalle alte temperature e dalle raffiche di vento, ha richiesto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incendio a Casal Velino: Canadair in azione - Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Ardisani, nel comune di Casal Velino, provocando l’immediata mobilitazione delle forze antincendio ... Come scrive msn.com

Incendio di vaste proporzioni a Casal Velino: in azione squadre antincendio e Vigili del Fuoco - Sul posto sono prontamente intervenute le squadre delle Guardie Ambientali di Casal Velino, coordinate dal responsabile Ulisse Volpe. Riporta infocilento.it