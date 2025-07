Bronze Age | la maturità dei supereroi

Se la Golden Age ha reso i supereroi i protagonisti dell’epica moderna, con la Silver Age il loro ritorno dopo un decennio complesso ha contribuito a un rinascimento del racconto supereroico, più vicino alla sensibilità post-bellica. Il nuovo corso avviato da Flash ha portato alla nascita di figure cult come Fantastici Quattro e Spider-Man, ma ha soprattutto mostrato come gli uomini dietro la maschera potessero rivolgersi non solo a lettori adolescenti. Un percorso evolutivo della società americana che si è riversato anche nel modo in cui venivano ritratti i personaggi dei comics. Nella Golden Age, i supereroi erano spesso protagonisti di avventure e combattimenti, mentre nella Silver Age iniziarono a emergere una maggiore caratterizzazione psicologica dei personaggi e una riflessione più profonda sul loro rapporto con il mondo circostante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

