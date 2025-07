Bring Her Back dietro l' incubo con Danny e Michael Philippou | La pressione sociale è il vero orrore

L'acqua, il dolore e Alfred Hitchcock: sveglia all'alba e collegamento con l'Australia per intervistare i due registi, tra i massimi esponenti dell'elevated horror. Il film è in sala dal 30 luglio. Da YouTube al grande schermo, attraversando l'A24 (la società di distribuzione, non l'autostrada). Danny e Michael Philippou sono i nuovi prodigi dell'horror contemporaneo. Il jumpscare ridotto al minimo, e il terrore che viaggia sulle corde di una psicologia sempre più inquieta e inquietante. Dopo Talk to Me, ecco la loro opera seconda, Bring Her Back. Al centro, di nuovo, il dolore come grancassa capace di far risuonare gli aspetti più neri dell'anima umana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bring Her Back, dietro l'incubo con Danny e Michael Philippou: "La pressione sociale è il vero orrore"

In questa notizia si parla di: bring - back - danny - michael

A24 presenta Bring Her Back, horror con Sally Hawkins come madre inquietante - Nel panorama cinematografico si affaccia un nuovo progetto che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre A24 annuncia la diffusione del trailer di Bring Her Back.

Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me - Le prime immagini del prossimo lungometraggio diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou, in uscita al cinema a fine maggio.

Bring Her Back | Un nuovo incubo firmato Philippou’s brothers - A24 ha diffuso in rete il nuovo inquietante trailer di Bring Her Back, il nuovo horror diretto dai fratelli Philippou.

"Straziante, traumatico e divertente". Questo è #BringHerBack - Torna Da Me, un film di Danny e Michael Philippou, al cinema dal 30 luglio. Acquista i... Vai su Facebook

Bring Her Back, dietro l'incubo con Danny e Michael Philippou: La pressione sociale è il vero orrore; Bring Her Back - Torna da me; Bring her back recensione film di Danny e Michael Philippou [Anteprima].

Bring Her Back, dietro l'incubo con Danny e Michael Philippou: "La pressione sociale è il vero orrore" - L'acqua, il dolore e il significato di Bring Her Back: sveglia all'alba e collegamento con l'Australia per intervistare Danny e Michael Philippou, tra i massimi esponenti dell'elevated horror. Come scrive msn.com

Bring Her Back, la Vera Storia che ha ispirato il film - Nel film, due bambini in affidamento — uno dei quali ipovedente — vengono affidati a una nuova e discutibile tutela, sotto l’occhio vigile di una madre che ha appena subito una perdita devastante. Scrive lascimmiapensa.com