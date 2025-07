Brilla il Riccione Summer Jazz Dai Patagarri a Fresu e Sosa

Ovazione e sold out per Billy Cobham, leggenda del jazz di fama mondiale, che ieri sera al Palazzo del Turismo, in piazzale Ceccarini, ha aperto Riccione Summer Jazz, a cura dell’associazione Gaspare Tirincanti. Stasera, alle 21,30, il festival continua con l’amatissima giovane banda de I Patagarri, nota per il suo stile swing che mescola più generi. Sul Palco Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti e Daniele Corradi (chitarre), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni). "Per l’occasione proporremo un repertorio che include i nostri brani – anticipa Monaco –, tutti quelli dell’album L’ultima ruota del carro, pubblicato da poco, a partire da Sogni, Diavolo e Il pollo ai quali siamo più affezionati, poi canzoni scritte anni fa e qualche cover. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brilla il Riccione Summer Jazz . Dai Patagarri a Fresu e Sosa

