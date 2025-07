Bremer per la prima di A Cabal e Savona a settembre | Juve il punto sugli infortunati

I bianconeri hanno ripreso il lavoro alla Continassa, ritrovando il brasiliano e il colombiano al lavoro con i compagni. Ecco la situazione di tutti i giocatori ai box. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

In questa notizia si parla di: bremer - prima - cabal - savona

Bremer Juve, il difensore è pronto a volare negli Stati Uniti! La FOTO pubblicata prima del Mondiale per Club scatena i tifosi bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Bremer Juve, è pronto a volare negli Stati Uniti! La FOTO pubblicata sui social prima della partenza per il Mondiale per Club.

Bremer Juve, il difensore si scatena negli Stati Uniti! Le FOTO pubblicata prima dell’esordio nel Mondiale per Club gasano i tifosi bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Bremer Juve, il brasiliano si prende l’America! Le FOTO pubblicata sui social prima dell’esordio per il Mondiale per Club gasano i tifosi.

Juventus, Bremer corre verso il rientro: atteso alla Continassa prima del raduno - Stiamo per entrare nella settimana che porterĂ la Juventus alla ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare la nuova stagione.

In un’ottica di difesa a 3 per la prossima stagione, sperando torni Bremer prima o poi, oltre a Kalulu, Gatti, Savona (e ci sarebbe anche Cabal), terrei Rugani come giocatore d’esperienza, venderei Kelly e puntellerei la difesa con un altro giocatore d’esperienz Vai su X

Juventus, ecco la prima cessione: Mbangula va in Germania e porta almeno 10 milioni. Operazione giusta dei bianconeri? La Juventus è vicina a operare la prima cessione della sua sessione estiva di calciomercato: dopo l’arrivo di Jonathan David e l’a Vai su Facebook

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati; Juve, ricordi Cabal? Come procede il recupero. Bremer pronto al grande salto; Juve, ricordi Cabal? Come procede il recupero. Bremer pronto al grande salto.

Juve, ricordi Cabal? Come procede il recupero. Bremer pronto al grande salto - Non sarà quell’aria frizzante del primo giorno di scuola, ma un po’ di movimento si è registrato alla Continassa. Segnala msn.com

Juve, il punto sugli infortunati - I bianconeri hanno ripreso il lavoro alla Continassa, ritrovando il brasiliano e il colombiano al lavoro con i compagni. gazzetta.it scrive