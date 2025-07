Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 27 luglio 2025

Tante notizie di cronaca ma anche di attualità e meteo. Volete una panoramica completa delle notizie del 27 luglio 2025? Vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Pestato a sangue ai Salesiani, il padre del 15enne: "Hanno abbandonato mio figlio a terra senza pietà ". L'aggressione avvenuta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 18 luglio - Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’ Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato.

L’estate informativa di Canale Italia. Un luglio ricco di ospiti e contenuti con Massimo Martire a Notizie Oggi - Sarà un luglio denso di appuntamenti e volti noti quello che ci aspetta su Canale Italia, con Notizie Oggi, tra i programmi di informazione nazionale più seguiti.

Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia: il 12 luglio si parla di credito alle PMI a “Noi Notizie” con Massimo Martire - Giacomo Curigliano, CEO di Credit-One S.p.A., il 12 luglio prossimo sarà ospite di Massimo Martire in Noi Notizie su Canale Italia.

Breaking News delle 21.30 | Dazi Usa-Ue, accordo al 15% - Piastri vince a Spa, nuoto azzurro d'argento. Lo riporta msn.com

Breaking News delle 09.00 | Gaza, tregua e aiuti dal cielo - Ue, verso intesa al 15%, Caos no tav, Meloni: Atti vergognosi, Ucraina, scontri a Sumy, Lodi ... Riporta libero.it