Braglia avverte | All’Inter rimangono problemi di spogliatoio

L'Inter ha risolto i suoi problemi di spogliatoio: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu hanno chiarito le questioni più importanti. Braglia avverte comunque su TMW Radio. SPOGLIATOIO – Ai nastri di partenza in Serie A Braglia si aspetta gerarchie non chiare: «Questo mercato fatto finora non basta. A me la Juve non piace nella costruzione dell'organigramma societario. Vedo dei vuoti. Vedo la difficoltà delle squadre italiane nella scelta dei dirigenti. Vedo più intraprendenza e realismo piuttosto nel Milan. Nella Juve vedo idee molto confuse. Vediamo il mercato come si chiuderà , ma vedo il Milan tra le prime quattro, con la Roma seria candidata per il titolo insieme al Napoli.

