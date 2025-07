Braccio semiamputato dopo la carambola con l’auto sulla A11.

FORTE DEI MARMI – Ha il braccio semiamputato il conducente di una vettura che, in un incidente autonomo, si è ribaltata più volte sulla A11 all’altezza del casello Versilia in direzione sud. I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, e i vigili del fuoco di Massa, sono intervenuti per soccorere cinque persone coinvolte nell’incidente stradale. Il più grave dei cinque feriti, tutti spagnoli, è il conducente, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Ppsano di Cisanello. Ferite lievi e trasporto all’ ospedale Versilia per gli altri quattro, fra i quali un minore, che sono usciti autonomamente dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it