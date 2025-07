Bper vola verso la fusione con Pop Sondrio

Dalla Valtellina a Milano, passando per Modena e Parigi, il risiko bancario italiano gira vorticosamente. Bper ha vinto la sua battaglia: l'Opas su Banca Popolare di Sondrio si è chiusa con l'80,7% del capitale. Non abbastanza per il delisting, ma sufficiente per architettare una fusione per incorporazione, grazie ai numeri in assemblea. La banca guidata da Gianni Franco Papa si prende una fetta di territorio storico e blinda la sua posizione di terzo polo del credito nazionale. Ora può correre verso sinergie promesse per 290 milioni e 6 milioni di clienti, con oltre 400 miliardi di asset. Mentre Bper festeggia, il fronte caldo del risiko si sposta più a sud, a Piazza Meda, dove si gioca una partita a tre tra Banco Bpm, Crédit Agricole e Mediobanca.

"Salvaguardare occupazione e territorio": la CISL interviene sulla fusione tra BPS e Bper - La transizione di Banca Popolare di Sondrio sotto il controllo di Bper Banca rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del lavoro e dell’economia valtellinese.

BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione e ci consolideremo come terzo polo e 6 mln di clienti" - BPER guadagna il +6,5% in Borsa dopo il successo dell’OPA su Pop Sondrio, con un’adesione del 58,49%: supera la soglia minima e ottiene il controllo della banca valtellinese BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione

Bper sblocca la fusione: sale al 69,93% di Banca Popolare di Sondrio - Bper  Banca supera la soglia strategica del 66,67% del capitale di Banca Popolare di Sondrio, posizionandosi ora al 69,93%.

