Doveva essere il weekend di Fantastici 4: Gli inizi, ed andata esattamente così. Il film Marvel ha vinto il Box Office USA con un incasso vicino ai 120 milioni. Considerato da molti come il film della rivincita dei Marvel Studios, da anni alle prese con un declino importante, e non solo a livello qualitativo, I Fantastici 4: Gli inizi ha dominato il botteghino all’esordio, ma anche convinto pubblico e critica. Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, il nuovo film Marvel ha raccolto all’esordio una cifra stimata di 118 milioni di dollari vincendo a mani basse il botteghino americano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | I Fantastici 4 domina il weekend con quasi 120 milioni