Botte e spaccio in stazione Fratelli d’Italia dopo la lite | Sono mesi che lo diciamo

"È successo di nuovo quello che noi di Fratelli d’Italia, i cittadini e tutti coloro che non fanno finta di non vedere, abbiamo sempre denunciato. La zona della stazione dei treni è alla totale merce di manipoli di nullafacenti, di spacciatori, di sbandati di diversa provenienza e fattura e di agguerrite baby gang." Simone Carapia, capogruppo FdI del Nuovo Circondario e consigliere a Imola, e Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione, intervengono così dopo la notizia uscita sulle nostre colonne riguardo alla lite di mercoledì sera in piazzale Marabini. Bottiglie di vetro tirate, lancio di sassi, botte e spaccio sono alcune delle ultime scene viste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

