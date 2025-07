Bottazzo e Cerasuolo bandiere ai Mondiali La carica di Casella | Finali alla portata

Anita Bottazzo e Simone Cerasuolo porteranno la bandiera imolese a questi Mondiali di Singapore. Partirà Bottazzo, in vasca nella notte italiana tra domenica e lunedì nelle batterie dei 100 rana, proseguirà Cerasuolo nei 50 rana nella notte tra lunedì e martedì, quindi ancora Bottazzo nei 50 nella notte tra venerdì e sabato (nel primo pomeriggio semifinali e finali). Due approcci diversi per i due ranisti: a stelle e strisce per la veneta Anita Bottazzo arrivata in Asia direttamente dalla Florida, dove subito dopo i campionati italiani ha iniziato un percorso di studio e allenamenti all’ Università della Florida; più tradizionale per Simone Cerasuolo tra il Sette Colli e altri meeting di avvicinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

