Borracce e brocche ai dipendenti comunali per ridurre la plastica

Il Comune di Calcinaia si è contraddistinto in questi anni per la sua natura green, quella vocazione ambientalista ribadita e sostenuta con realizzazioni che consentono un reale risparmio energetico, ma anche attraverso i numerosi servizi messi in campo in questi anni. Alle tante buone pratiche incentivate dall’amministrazione se ne aggiunge un’altra, molto importante proprio per cercare di ridurre l’utilizzo della plastica monouso che, come gli studi ci insegnano, è una delle maggiori fonti di inquinamento del nostro pianeta. Dopo aver consegnato pochi anni fa, 1400 borracce a tutti gli studenti di tutte le scuole del territorio, ecco una nuova iniziativa promossa dal Comune di Calcinaia e dal gestore idrico Acque. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borracce e brocche ai dipendenti comunali per ridurre la plastica

