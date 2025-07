Un credito di imposta fino a un massimo di 2.500 euro per gli imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso i termini e le istruzioni per fare richiesta del cosiddetto bonus agricoltori 2025, un contributo previsto per favorire il ricambio generazionale e alzare il livello di competenza per la gestione delle aziende del settore. Le domande per ottenere l’agevolazione fiscale potranno essere inviate a partire dal 25 agosto ed entro il 24 settembre, secondo le modalitĂ comunicate dall’AdE. Il bonus agricoltori 2025. Con il provvedimento pubblicato il 24 luglio, il direttore Vincenzo Carbone ha approvato le modalitĂ e il modello di comunicazione per l’invio, esclusivamente per via telematica, della richiesta del bonus agricoltori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus agricoltori da 2.500 euro: come richiedere il contributo