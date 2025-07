“Siamo tutti molto preoccupati”. Le parole del presidente della FederGinnastica, Andrea Facci, spiegano come le condizioni di Lorenzo Bonicelli anche oggi, domenica 27 luglio, restino molto delicate. Il ginnasta 23enne caduto in uscita dal suo esercizio agli anelli durante la prova alle Universiadi resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico universitario di Essen, in Germania. Sabato era stato nuovamente sedato dai medici per via di un “ esteso edema ” al midollo. Dopo il delicato intervento alle vertebre, la procedura prevede un’alternanza di coma indotto e piccoli risvegli: ci vorrà almeno una settimana per capire le reali condizioni di Bonicelli e per valutare un possibile rientro in Italia, quando si sarà definitivamente stabilizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bonicelli, servirà una settimana per capire le reali condizioni del ginnasta. Jury Chechi denuncia: "Troppi rischi, colpa del nuovo codice"