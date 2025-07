Bonicelli le ultime | una settimana per capire le sue condizioni si studia il rientro in Italia

Il ginnasta azzurro caduto in gara alle Universiadi e operato alle vertebre cervicali è ancora in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonicelli, le ultime: una settimana per capire le sue condizioni, si studia il rientro in Italia

Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli alle Universiadi, é in coma. Ho parlato con il padre Simone: “Siamo in totale apprensione. Ma l'intervento è andato bene”. Il console: "esclusi danni neurologici irreparabili". Per capire quelli fisici 10-15 gg Vai su X

Lorenzo Bonicelli, le news sull'infortunio dopo la caduta; Lorenzo Bonicelli è di nuovo in coma: “Ha un esteso edema al midollo”; Il ginnasta Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo. Il post: In coma farmacologico.

Fiato sospeso per Bonicelli, 'ma non è in pericolo di vita' - Assicurano i suoi tecnici e i compagni che per il ginnasta azzurro di Abbadia Lariana, 23 anni e una carriera fino alle soglie della nazionale, l'esercizio in ... Lo riporta ansa.it

Come sta Lorenzo Bonicelli dopo la frattura al collo: l’intervento immediato gli ha salvato la vita - Dopo la paura e lo shock, per Lorenzo Bonicelli arrivano notizie più che positive: l'intervento alla vertebra cervicale fratturata è perfettamente riuscito ... Come scrive fanpage.it