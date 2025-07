Bonate Sopra scatta lo sprint per varare il nuovo centro sportivo

Il Consiglio Comunale di Bonate Sopra, durante la seduta del prossimo 29 luglio, sarà chiamato ad esprimersi sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo comunale. La proposta nasce dall’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione sportiva A.S.D. Tennis Isola, e prevede sia la riqualificazione del centro sia la riapertura del bar sport. Proprio il bar era stato oggetto di una chiusura nel maggio del 2023, a seguito di un contenzioso tra gestori e Comune. La chiusura del bar e lo sfratto dei gestori aveva creato forte malumore tra la popolazione e la sua riapertura era stata indicata dalla Lista Civica Impegno Comune, allora in minoranza e oggi al governo del paese con il Sindaco Matteo Rossi, uno dei punti fondamentali del proprio programma elettorale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bonate Sopra scatta lo sprint per varare il nuovo centro sportivo

