Bologna nelle scuole arriva la dieta halal | è polemica

A partire da settembre 2025, le mense scolastiche di Bologna offriranno la dieta halal, ovvero preparata secondo i precetti islamici.

A Bologna il Comune introduce la dieta halal nelle scuole e scoppia la polemica - Da settembre nelle mense scolastiche bolognesi i genitori potranno richiedere la dieta halal per i bambini accanto a quella tradizionale, vegana e vegetariana.

Dieta Halal nelle mense scolastiche di Bologna: ed è subito polemica - Dal prossimo settembre, le scuole di Bologna inizieranno a offrire un menù che include anche la dieta Halal.

Dieta Halal nelle mense scolastiche di Bologna: inclusione alimentare o scontro ideologico? - Dal prossimo settembre 2025, le mense scolastiche di Bologna introdurranno la possibilità per le famiglie di scegliere un menù conforme ai precetti della legge islamica, affiancandolo alle opzioni già esistenti come quelle vegetariane, vegane o prive di carne o pesce.

