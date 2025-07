Bologna imbattuto a Valles | 0-0 col Sudtirol e 2-1 al Sassuolo nel triangolare

Un ultimo pomeriggio di ritiro estivo con un pareggio e una sconfitta per il Bologna di Vincenzo Italiano che conclude imbattuto il periodo in Val Pusteria dei rossoblĂą. Prima lo 0-0 senza troppi sussulti contro il Sudtirol e poi il 2-1 in rimonta con il Sassuolo grazie alle reti di Orsolini e Cambiaghi, in un antipasto di Serie A. SUDTIROL-BOLOGNA 0-0 Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Bordon, Masiello; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Brik, Davi; Italeng, Mallamo. Allenatore: Fabrizio Castori. A disposizione: Drago, Arrigoni, Sabatini, Buzi, Hofer, Fois, Vimercati. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Ilic, Miranda; Ferguson, Aebischer; Ndoye (46? Bernardeschi), Fabbian, Dominguez; Immobile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna imbattuto a Valles: 0-0 col Sudtirol e 2-1 al Sassuolo nel triangolare

