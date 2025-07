Bologna dal lunedì al venerdì | gli eventi da non perdere

Luglio finisce così, con una settimana densa di eventi, cose da fare, appuntamenti all'aperto e serate imperdibili fra il centro storico e la città metropolitana. Si comincia lunedì 28 luglio con un po' di buon cinema: all'Arena Puccini l'appuntamento delle 21.45 è con il film di Ferzan Ozpetek. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: lunedì - eventi - bologna - venerdì

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport in tv oggi (lunedì 5 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Ei fu. No, ei è. Più che ei, però, è un esso, il lunedì: un lunedì di sport, forse non ricco come altri, ma con una serie di questioni tutte da sviscerare senza troppi giri di parole.

Sport in tv lunedì 5 maggio: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, lunedì 5 maggio, sarà ricca di eventi sportivi. Via al tabellone delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia.

Ecco gli eventi del weekend, come sempre nelle terre di BOM e non solo! Sabato 15 marzo 2025 alle 21:00 presso il teatro comunale di Castiglione dei Pepoli va in scena "La lettera", spettacolo comico performativo di Paolo Nani. !!!!RINVIATO!!!!! Venerdì Vai su Facebook

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili della settimana; Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi imperdibili della settimana; Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana.