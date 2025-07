Bollate Romeo a soli 8 anni già ingaggiato dal Como Calcio

Bollate, Romeo Dugheria, a soli 8 anni giĂ ingaggiato dal Como Calcio. Il Como 1907 è una prestigiosa e antica societĂ di calcio che negli ultimissimi anni, grazie a un importante management, è tornata protagonista in Serie A e sta puntando molto sui giovani. Tra essi dalla prossima stagione ci sarĂ anche un giovanissimo calciatore . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

