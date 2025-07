Bollate Bessi e Tomaino due nuove Attività storiche

. Regione Lombardia ha reso noto l’elenco delle nuove “Attività Storica e di Tradizione” che quest’anno si vanno ad aggiungere a quelle già proclamate negli anni scorsi, tutte attività che hanno per lo meno 40 anni di vita. Sono 591 le nuove Attività storiche proclamate dalla Regione, tra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: attività - storiche - bollate - bessi

Firenze Rocks 2025, con i biglietti dei concerti sconti nelle attività storiche cittadine - Firenze, 21 maggio 2025 – “Firenze è la lieta di accogliere i grandi eventi del rock”. L ’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l’assessore alle attività produttive Jacopo Vicini hanno parlato così alla presentazione ufficiale dell’edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che ogni estate trasforma la città nella capitale del rock internazionale.

Gli 80 anni di Confcommercio Bergamo: premiate le attività storiche - Bergamo. Confcommercio Bergamo festeggia i suoi 80 anni in Fiera, in Via Lunga. Un video introduttivo catapulta questa lunga storia nella grande storia, attraverso i grandi avvenimenti mondiali e le rivoluzioni sociali e di costume, che hanno segnato dal secondo dopoguerra gli ultimi 80 anni.

“Storiche attività commerciali e clienti fidelizzati. La maleducazione di pochi confligge con il mantenimento del decoro” - “Viviamo quotidianamente via Garibaldi e ne conosciamo pregi e difetti, in ogni singola componente”. Sabato 5 luglio si svolgerà la ‘Shopping Night’ nel centro.

Anche Enoteca Longo e Marilyn's Bar di Canegrate tra le attività storiche di Regione Lombardia; Bollate, Bessi e Tomaino due nuove “Attività storiche”; SuperCarni ha inaugurato il negozio di Cornaredo.